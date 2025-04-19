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Тренер «Барселоны» Флик прокомментировал волевую победу в матче с «Сельтой»

Тренер «Барселоны» Флик прокомментировал волевую победу в матче с «Сельтой»
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о победе в матче 32-го тура испанской Ла Лиги с «Сельтой». «Барселона» выиграла со счётом 4:3.

Испания — Примера . 32-й тур
19 апреля 2025, суббота. 17:15 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
4 : 3
Сельта
Виго
1:0 Ф. Торрес – 12'     1:1 Иглесиас – 15'     1:2 Иглесиас – 52'     1:3 Иглесиас – 62'     2:3 Ольмо – 64'     3:3 Рафинья – 68'     4:3 Рафинья – 90+8'    

«Мы победили. Мы играли против отличной команды, которая добилась хороших результатов в своих последних 10 матчах. У них очень чёткая идея, а у тренера есть план. Мы знали, что нам придётся нелегко.

Второй пропущенный нами гол был ошибкой, но обычно мы хорошо прессингуем. Соперникам было легко забивать эти голы. Но мы никогда не сдаёмся, и именно такой настрой мне нужен. Я сосредоточен на том, как мы отыгрались, и на реакции игроков. Горжусь победой, она очень важна. Мне нужен именно такой менталитет. Это фантастика. Было тяжело, но мы попробовали сделать всё возможное, чтобы отреагировать, и нам это удалось.

Мне нравится видеть, что команда не сдаётся. В ноябре команда чувствовала себя подавленно, но сейчас настроение позитивное. Мы должны показать, что мы здесь и будем бороться до конца игры и до конца сезона. Мы не были идеальными, но мы хорошо прессинговали против очень хорошей команды», – приводит слова Флика Marca.

«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда набрала 73 очка за 32 матча. «Сельта» (43) находится на седьмой строчке.

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