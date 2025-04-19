Сегодня, 19 апреля, состоялись пять матчей 33-го тура чемпионата Англии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Результаты матчей чемпионата Англии 19 апреля:

«Брентфорд» — «Брайтон энд Хоув Альбион» — 4:2;

«Кристал Пэлас» — «Борнмут» — 0:0;

«Эвертон» — «Манчестер Сити» — 0:2;

«Вест Хэм Юнайтед» — «Саутгемптон» — 1:1;

«Астон Вилла» — «Ньюкасл Юнайтед» — 4:1.

Турнирную таблицу чемпионата Англии сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль». Команда набрала 76 очков за 32 матча. На второй строчке располагается «Арсенал», у которого 63 очка после аналогичного количества встреч. Третье место занимает «Ньюкасл Юнайтед», набравший 59 очков.