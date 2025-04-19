Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Астон Вилла — Ньюкасл, результат матча 19 апреля 2025, счет 4:1, чемпионат Англии 2024-2025

«Астон Вилла» разгромила «Ньюкасл» и поднялась на шестое место в АПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 33-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Астон Вилла» и «Ньюкасл Юнайтед». Команды играли на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Джарредом Джиллеттом. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Хозяева поля одержали победу со счётом 4:1.

Англия — Премьер-лига . 33-й тур
19 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
4 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Уоткинс – 1'     1:1 Шер – 18'     2:1 Матсен – 64'     3:1 Бёрн – 73'     4:1 Онана – 75'    

«Астон Вилла» вышла вперёд уже на первой минуте встречи. Отличился нападающий Олли Уоткинс. На 17-й минуте защитник «Ньюкасла» Фабиан Шер сравнял счёт. На 64-й минуте Ян Матсен вновь вывел хозяев вперёд. На 73-й минуте игрок гостей Дэн Бёрн отправил мяч в собственные ворота. Спустя две минуты Амаду Онана сделал счёт 4:1.

После этой победы в активе «Астон Виллы» стало 57 очков. Бирмингемцы поднялись на шестую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Ньюкасл» с 59 очками находится на третьем месте.

Материалы по теме
«Седьмая команда АПЛ обыграла «ПСЖ». Арне Слот высказался об «Астон Вилле»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android