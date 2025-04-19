«Астон Вилла» разгромила «Ньюкасл» и поднялась на шестое место в АПЛ

Завершился матч 33-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Астон Вилла» и «Ньюкасл Юнайтед». Команды играли на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Джарредом Джиллеттом. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Хозяева поля одержали победу со счётом 4:1.

«Астон Вилла» вышла вперёд уже на первой минуте встречи. Отличился нападающий Олли Уоткинс. На 17-й минуте защитник «Ньюкасла» Фабиан Шер сравнял счёт. На 64-й минуте Ян Матсен вновь вывел хозяев вперёд. На 73-й минуте игрок гостей Дэн Бёрн отправил мяч в собственные ворота. Спустя две минуты Амаду Онана сделал счёт 4:1.

После этой победы в активе «Астон Виллы» стало 57 очков. Бирмингемцы поднялись на шестую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Ньюкасл» с 59 очками находится на третьем месте.