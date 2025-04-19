Игрок «Динамо» Гладышев: надеюсь, что с «Рубина» у нас начнётся белая полоса
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Нападающий московского «Динамо» Ярослав Гладышев высказался о последних результатах команды перед матчем 25-го тура чемпионата России с казанским «Рубином». Встреча состоится в воскресенье, 20 апреля. Начало игры — в 14:00 по московскому времени.
Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«В последнее время мы играем хорошо, но нет результата. Самое главное, чтобы эта чёрная полоса быстрее прошла, ведь после неё всегда наступает белая. Надеюсь, что она начнётся уже с «Рубина» и будет продолжаться до конца сезона», – передаёт слова Гладышева официальный сайт «Динамо».
«Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 43 очка за 24 матча. «Рубин» (36) располагается на седьмой строчке.
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