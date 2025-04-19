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Арбитр Федотов высказался о пенальти в пользу «Краснодара» в матче с «Ахматом»

Арбитр Федотов высказался о пенальти в пользу «Краснодара» в матче с «Ахматом»
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Бывший арбитр Игорь Федотов высказался о пенальти, назначенном в ворота «Ахмата» в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». 11-метровый удар реализовал капитан «быков» Эдуард Сперцян, сделав счёт 2:1 в пользу своей команды. На момент написания новости счёт 3:1, в матче идёт 84-я минута.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 1
Ахмат
Грозный
1:0 Кордоба – 40'     1:1 Мелкадзе – 52'     2:1 Сперцян – 78'     3:1 Ленини – 80'    

«11-метровый назначен по делу. Рука игрока «Ахмата» была отставлена в сторону и увеличивала площадь тела, мяч попал в локоть. Москалёв со своей позиции должен был всё видеть и самостоятельно назначать 11-метровый. VAR в лице Карасёва правильно вмешался — была явная и очевидная ошибка со стороны главного судьи», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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