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Краснодар — Ахмат, результат матча 19 апреля 2025, счёт 3:1, РПЛ 2024-2025

«Краснодар» победил «Ахмат» в 25-м туре РПЛ и увеличил отрыв в чемпионской гонке
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Завершился матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Краснодар» и грозненский «Ахмат». Команды играли на стадионе ФК «Краснодар» в одноимённом городе. В качестве главного арбитра встречи выступал Владимир Москалёв (Воронеж). Победу со счётом 3:1 праздновали хозяева поля.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 1
Ахмат
Грозный
1:0 Кордоба – 40'     1:1 Мелкадзе – 52'     2:1 Сперцян – 78'     3:1 Ленини – 80'    

На 40-й минуте игры счёт в матче открыл нападающий «Краснодара» Джон Кордоба. На 52-й минуте нападающий грозненцев Георгий Мелкадзе восстановил равенство в счёте. На 78-й минуте капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян вновь вывел «быков» вперёд ударом с пенальти. На 80-й минуте полузащитник Кевин Ленини удвоил преимущество своей команды.

«Краснодар» с 55 очками в 25 матчах занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. Отрыв от «Зенита», у которого остаётся одна игра в запасе, составляет пять очков. «Ахмат» с 23 очками располагается на 13-й строчке.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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