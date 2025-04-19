«Краснодар» победил «Ахмат» в 25-м туре РПЛ и увеличил отрыв в чемпионской гонке

Завершился матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Краснодар» и грозненский «Ахмат». Команды играли на стадионе ФК «Краснодар» в одноимённом городе. В качестве главного арбитра встречи выступал Владимир Москалёв (Воронеж). Победу со счётом 3:1 праздновали хозяева поля.

На 40-й минуте игры счёт в матче открыл нападающий «Краснодара» Джон Кордоба. На 52-й минуте нападающий грозненцев Георгий Мелкадзе восстановил равенство в счёте. На 78-й минуте капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян вновь вывел «быков» вперёд ударом с пенальти. На 80-й минуте полузащитник Кевин Ленини удвоил преимущество своей команды.

«Краснодар» с 55 очками в 25 матчах занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. Отрыв от «Зенита», у которого остаётся одна игра в запасе, составляет пять очков. «Ахмат» с 23 очками располагается на 13-й строчке.