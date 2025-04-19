Ярослав Гладышев высказался об игре «Динамо» без Тюкавина

Нападающий московского «Динамо» Ярослав Гладышев высказался об игре в тройке с Бителло и Хорхе Карраскалем. После травмы Константина Тюкавина команда перестроилась на схему игры без чистого центрального нападающего.

«Понятно, что мне очень комфортно с Костей, потому что мы с ним играем вместе со времён академии. Я его отлично понимаю. Но Бителло и Карраскаль – тоже футболисты высокого уровня. Мы же тренируемся каждый день вместе, и я понимаю, как они будут действовать в тот или иной момент. Мне приятно с ними играть», – приводит слова Гладышева официальный сайт «Динамо».

Напомним, Константин Тюкавин получил травму крестообразных связок в матче с «Ростовом» (1:1) в 19-м туре РПЛ. В этом сезоне чемпионата России 22-летний нападающий забил семь мячей и сделал две голевые передачи.