Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ярослав Гладышев высказался об игре «Динамо» без Тюкавина

Ярослав Гладышев высказался об игре «Динамо» без Тюкавина
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Ярослав Гладышев высказался об игре в тройке с Бителло и Хорхе Карраскалем. После травмы Константина Тюкавина команда перестроилась на схему игры без чистого центрального нападающего.

«Понятно, что мне очень комфортно с Костей, потому что мы с ним играем вместе со времён академии. Я его отлично понимаю. Но Бителло и Карраскаль – тоже футболисты высокого уровня. Мы же тренируемся каждый день вместе, и я понимаю, как они будут действовать в тот или иной момент. Мне приятно с ними играть», – приводит слова Гладышева официальный сайт «Динамо».

Напомним, Константин Тюкавин получил травму крестообразных связок в матче с «Ростовом» (1:1) в 19-м туре РПЛ. В этом сезоне чемпионата России 22-летний нападающий забил семь мячей и сделал две голевые передачи.

Материалы по теме
Игрок «Динамо» Гладышев: надеюсь, что с «Рубина» у нас начнётся белая полоса
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android