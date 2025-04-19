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Монако — Страсбург, результат матча 19 апреля 2025, счёт 0:0, Лига 1 2024-2025

«Монако» сыграл вничью со «Страсбургом» в 30-м туре Лиги 1, Головин остался в запасе
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Завершился матч 30-го тура французской Лиги 1, в котором «Монако» встречался со «Страсбургом». Игра проходила на стадионе «Луи II» в Монако. В качестве главного арбитра матч обслуживал Эрик Ваттеллье. Команды не выявили победителя. Итоговый счёт встречи — 0:0.

Франция — Лига 1 . 30-й тур
19 апреля 2025, суббота. 20:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
0 : 0
Страсбург
Страсбург

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал в заявку своей команды, но на поле не появился. На 45+2-й минуте забил нападающий хозяев Мика Биерет, но взятие ворот было отменено после вмешательства VAR. То же самое произошло и с голом нападающего «Страсбурга» Эмануэля Эмега на 85-й минуте.

«Монако» занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1. Команда набрала 54 очка за 30 матчей. «Страсбург» (51) находится на пятой строчке.

Календарь Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
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