«Монако» сыграл вничью со «Страсбургом» в 30-м туре Лиги 1, Головин остался в запасе

Завершился матч 30-го тура французской Лиги 1, в котором «Монако» встречался со «Страсбургом». Игра проходила на стадионе «Луи II» в Монако. В качестве главного арбитра матч обслуживал Эрик Ваттеллье. Команды не выявили победителя. Итоговый счёт встречи — 0:0.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал в заявку своей команды, но на поле не появился. На 45+2-й минуте забил нападающий хозяев Мика Биерет, но взятие ворот было отменено после вмешательства VAR. То же самое произошло и с голом нападающего «Страсбурга» Эмануэля Эмега на 85-й минуте.

«Монако» занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1. Команда набрала 54 очка за 30 матчей. «Страсбург» (51) находится на пятой строчке.