Арбитр Федотов объяснил, почему в ворота «Краснодара» не дали пенальти за стык с Мелкадзе

Бывший судья Игорь Федотов прокомментировал эпизод с падением форварда «Ахмата» Георгия Мелкадзе в штрафной «Краснодара» в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась победой «горожан» (3:1). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж).

«Игрок «Краснодара» сыграл в мяч и потом попал по ноге Мелкадзе, а тот упал. Это абсолютно игровой момент. И совершенно не важно, был контакт или нет, раз имела место игра в мяч. Другое дело, когда у футболиста есть возможность убрать ногу, но здесь было не так. С пенальти в матче «Акрон» — «Спартак» этот эпизод не имеет ничего общего: там Угальде прокинул мяч и мог открываться под обратную передачу, а здесь в мяч сыграл защитник», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

«Краснодар» с 55 очками в 25 матчах занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. Отрыв от «Зенита», у которого остаётся одна игра в запасе, составляет пять очков. «Ахмат» с 23 очками располагается на 13-й строчке.