В субботу, 19 апреля, прошли четыре матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, состоявшихся в этот день.

Результаты матчей РПЛ 19 апреля:

«Оренбург» — «Динамо» Мх — 2:1;

«Акрон» — «Спартак» — 2:3;

«Локомотив» — «Пари НН» — 3:0;

«Краснодар» — «Ахмат» 3:1.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Команда набрала 55 очков после 25 матчей. На второй строчке располагается московский «Спартак», заработав 50 очков. Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (50). В зоне вылета располагаются «Факел» (15) и «Оренбург» (17). В зоне стыковых матчей — «Пари НН» (20) и «Ахмат» (23).