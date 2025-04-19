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Результаты матчей РПЛ 19 апреля

Результаты матчей РПЛ 19 апреля
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В субботу, 19 апреля, прошли четыре матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, состоявшихся в этот день.

Результаты матчей РПЛ 19 апреля:

«Оренбург» — «Динамо» Мх — 2:1;
«Акрон» — «Спартак» — 2:3;
«Локомотив» — «Пари НН» — 3:0;
«Краснодар» — «Ахмат» 3:1.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Команда набрала 55 очков после 25 матчей. На второй строчке располагается московский «Спартак», заработав 50 очков. Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» (50). В зоне вылета располагаются «Факел» (15) и «Оренбург» (17). В зоне стыковых матчей — «Пари НН» (20) и «Ахмат» (23).

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