Сегодня, 19 апреля, прошли три матча 29-го тура Первой лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, состоявшихся в этот день.

Результаты матчей Первой лиги 19 апреля:

«Енисей» — «Чайка» — 0:0;

«Черноморец» — «СКА-Хабаровск» — 2:1;

«Нефтехимик» — «КАМАЗ» — 0:0.

Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет калининградская «Балтика». Команда набрала 62 очка после 28 матчей. На второй строчке располагается новороссийский «Черноморец», заработав 51 очко. Тройку лидеров замыкает московское «Торпедо» (51). На четвёртом месте расположился «Урал» с 49 очками. В зоне вылета находятся владикавказская «Алания» (23) «Тюмень» (23) и саратовский «Сокол» (22).