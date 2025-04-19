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«Дорогого стоит, что «Акрон» гоняет так «Спартак». Дзюба выступил с речью в раздевалке

«Дорогого стоит, что «Акрон» гоняет так «Спартак». Дзюба выступил с речью в раздевалке
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Нападающий «Акрона» Артём Дзюба обратился к партнёрам по команде после матча 25-го тура РПЛ со «Спартаком». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу «Спартака». Артём Дзюба открыл счёт на 23-й минуте, реализовав пенальти.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 14:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
1:0 Дзюба – 23'     2:0 Пестряков – 29'     2:1 Бонгонда – 39'     2:2 Джурасович – 61'     2:3 Барко – 90+4'    

«Позитивный момент добавлю. Ребят, запомните сейчас одно: дорогого стоит, что «Акрон» Тольятти гоняет так «Спартак». Пока мы не перестанем в определённых моментах пугаться, бояться, мы так и будем отдавать такие матчи. ЦСКА гоняли, «Спартак» гоняли, и чуть‑чуть не хватает. А это всё немножко менталитет. Никто не виноват, мы проигрываем вместе, правильно Сава сказал, и выигрываем вместе. У нас хорошая команда», – сказал Дзюба.

Видео доступно на странице «Акрона» в социальной сети «ВКонтакте»

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