«Дорогого стоит, что «Акрон» гоняет так «Спартак». Дзюба выступил с речью в раздевалке

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба обратился к партнёрам по команде после матча 25-го тура РПЛ со «Спартаком». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу «Спартака». Артём Дзюба открыл счёт на 23-й минуте, реализовав пенальти.

«Позитивный момент добавлю. Ребят, запомните сейчас одно: дорогого стоит, что «Акрон» Тольятти гоняет так «Спартак». Пока мы не перестанем в определённых моментах пугаться, бояться, мы так и будем отдавать такие матчи. ЦСКА гоняли, «Спартак» гоняли, и чуть‑чуть не хватает. А это всё немножко менталитет. Никто не виноват, мы проигрываем вместе, правильно Сава сказал, и выигрываем вместе. У нас хорошая команда», – сказал Дзюба.

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