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Радимов — о «Пари НН»: исправить положение с такой командой практически невозможно

Радимов — о «Пари НН»: исправить положение с такой командой практически невозможно
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Бывший футболист и тренер санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов после поражения «Пари Нижний Новгород» в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (0:3) ответил на вопрос, готов ли он возглавить нижегородцев в случае отставки Виктора Гончаренко.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Воробьёв – 45+3'     2:0 Пиняев – 56'     3:0 Карпукас – 90+6'    
Удаления: нет / Каккоев – 31'

— Если вас позовут, готовы пойти в «Пари НН»?
— Пойду, но не в Нижний Новгород. Нет, конечно, вы чего? Но я думаю, что найдутся специалисты, которые готовы туда пойти, только исправить положение с такой командой практически невозможно. Ну а что сейчас сделаешь? Если повезёт, то хорошо, нет, так нет, — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

После 25 матчей в нынешнем сезоне чемпионата России «Пари НН» заработал 20 очков. Подопечные Виктора Гончаренко располагаются на 14-й строчке в турнирной таблице.

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