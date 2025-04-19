Радимов — о «Пари НН»: исправить положение с такой командой практически невозможно

Бывший футболист и тренер санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов после поражения «Пари Нижний Новгород» в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (0:3) ответил на вопрос, готов ли он возглавить нижегородцев в случае отставки Виктора Гончаренко.
— Если вас позовут, готовы пойти в «Пари НН»?
— Пойду, но не в Нижний Новгород. Нет, конечно, вы чего? Но я думаю, что найдутся специалисты, которые готовы туда пойти, только исправить положение с такой командой практически невозможно. Ну а что сейчас сделаешь? Если повезёт, то хорошо, нет, так нет, — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».
После 25 матчей в нынешнем сезоне чемпионата России «Пари НН» заработал 20 очков. Подопечные Виктора Гончаренко располагаются на 14-й строчке в турнирной таблице.
- 19 апреля 2025
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