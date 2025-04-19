«Локомотив» показал последствия грубого фола Каккоева против Годяева

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Пресс-служба московского «Локомотива» опубликовала фотографии с последствиями грубого фола полузащитника «Пари НН» Никиты Каккоева против игрока железнодорожников Данилы Годяева, совершённого в матче 25-го тура РПЛ. Встреча завершилась разгромной победой красно-зелёных со счётом 3:0.

Фото: ФК «Локомотив»

Фото: ФК «Локомотив»

«Но Даня, как видите, не унывает. Оставляйте ваши добрые слова в комментариях, чтобы восстановление прошло ещё быстрее!

Не удивляйтесь щиткам Сильянова — парни давно ими обменялись. Защитили и приняли главный удар на себя!» — говорится в заявлении в телеграм-канале клуба.

Напомним, Каккоев получил прямую красную карточку на 31-й минуте и был удалён с поля. Годяев не смог продолжить игру и был заменён.

«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Михаила Галактионова набрала 44 очка за 25 матчей. «Пари НН» заработал 20 очков и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 55 очков.