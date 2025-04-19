«Акрон» установил новый рекорд посещаемости домашних матчей
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Матч 25-го тура чемпионата России «Акрон» — «Спартак» стал самым посещаемым в истории тольяттинского клуба. Встреча закончилась победой гостей со счётом 3:2. На трибунах «Солидарность Самара Арены» в Самаре присутствовали 8728 зрителей. Об этом сообщила пресс-служба «Акрона».
Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 14:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
1:0 Дзюба – 23' 2:0 Пестряков – 29' 2:1 Бонгонда – 39' 2:2 Джурасович – 61' 2:3 Барко – 90+4'
Счёт на 23-й минуте с пенальти открыл Артём Дзюба. Шесть минут спустя с передачи Дзюбы преимущество тольяттинцев удвоил Дмитрий Пестряков. На 39-й минуте отставание красно-белых сократил Тео Бонгонда. На 61-й минуте счёт сравнялся после автогола Алексы Джурасовича. Победный гол «Спартака» забил Барко с пенальти на 94-й минуте.
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