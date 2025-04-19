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Результаты матчей чемпионата Германии 19 апреля

Результаты матчей чемпионата Германии 19 апреля
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Сегодня, 19 апреля, прошли шесть матчей 30-го тура чемпионата Германии сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей чемпионата Германии 19 апреля:

«Майнц» — «Вольфсбург» — 2:2;
«Фрайбург» — «Хоффенхайм» — 3:2;
«Вердер» — «Бохум» — 1:0;
«Хайденхайм» — «Бавария» — 0:4;
«РБ Лейпциг» — «Хольштайн Киль» — 1:1;
«Унион» — «Штутгарт» — 4:4.

Турнирную таблицу немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025 возглавляет мюнхенская «Бавария», набравшая 72 очка после 30 матчей. На второй строчке располагается леверкузенский «Байер», у которого 63 очка. Тройку лидеров замыкает франкфуртский «Айнтрахт» (51 очко). В зоне вылета располагаются «Хольштайн» (19), «Бохум» (20) и «Хайденхайм» (22).

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