Анчелотти выберет возглавить Бразилию, а не остаться в «Реале» не тренером — The Athletic

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти может остаться в клубе. Как сообщает The Athletic, у итальянского специалиста есть возможность продолжить работу в Мадриде на должности, не связанной с тренерской деятельностью. Сам Анчелотти, как сообщается, предпочёл бы возглавить сборную Бразилии в том случае, если перестанет быть главным тренером «Реала».

По данным источника, Карло Анчелотти является приоритетной целью бразильской федерации футбола, которая продолжает искать замену уволенному из сборной Доривалу Жуниору. Альтернативной кандидатурой является тренер саудовского «Аль-Хиляля» Жорже Жезуш.

В Бразилии рассчитывают получить согласие от Анчелотти до следующей паузы на игры сборных. В таком случае «Реал» постарается найти тренеру замену до старта клубного чемпионата мира — 2025. Главным претендентом на роль тренера «Реала», по данным СМИ, остаётся Хаби Алонсо из «Байера».