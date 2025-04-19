Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Анчелотти выберет возглавить Бразилию, а не остаться в «Реале» не тренером — The Athletic

Анчелотти выберет возглавить Бразилию, а не остаться в «Реале» не тренером — The Athletic
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти может остаться в клубе. Как сообщает The Athletic, у итальянского специалиста есть возможность продолжить работу в Мадриде на должности, не связанной с тренерской деятельностью. Сам Анчелотти, как сообщается, предпочёл бы возглавить сборную Бразилии в том случае, если перестанет быть главным тренером «Реала».

По данным источника, Карло Анчелотти является приоритетной целью бразильской федерации футбола, которая продолжает искать замену уволенному из сборной Доривалу Жуниору. Альтернативной кандидатурой является тренер саудовского «Аль-Хиляля» Жорже Жезуш.

В Бразилии рассчитывают получить согласие от Анчелотти до следующей паузы на игры сборных. В таком случае «Реал» постарается найти тренеру замену до старта клубного чемпионата мира — 2025. Главным претендентом на роль тренера «Реала», по данным СМИ, остаётся Хаби Алонсо из «Байера».

Материалы по теме
Этот «Реал» Анчелотти закончился. Дальше у клуба тяжелейший выбор
Этот «Реал» Анчелотти закончился. Дальше у клуба тяжелейший выбор
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android