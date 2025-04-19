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ФК «Локомотив» поздравил волейбольную команду из Калининграда с победой в Суперлиге

ФК «Локомотив» поздравил волейбольную команду из Калининграда с победой в Суперлиге
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Московский «Локомотив» поздравил женский волейбольный клуб «Локомотив» из Калининграда с победой в чемпионате России. «Локомотив» стал трёхкратным чемпионом страны по волейболу, обыграв «Динамо-Ак Барс» в финальной серии женской PARI Суперлиги со счётом 3-2. Сегодня, 19 апреля, в пятом матче серии «Локомотив» выиграл со счётом 3:1 (25:21, 19:25, 28:26, 25:21).

Пари Суперлига — плей-офф (ж) . Финал. 5-й матч
19 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 3
Локомотив К
Калининградская область
Динамо-Ак Барс: Юникова, Рахматуллина, Матвеева, Енина, Королёва, Борисова, Бибина, Лукьянова, Ануфриенко, Гатина, Сперскайте, Реброва, Мартинес, Гонсалес
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Костюкевич, Зайцева, Воронкова, Галкина, Тапия, Филиштинская, Дмитриева, Костючик, Купреева, Аслямова, Каракурт

«Женский волейбольный клуб «Локомотив» из Калининграда — трёхкратные чемпионы страны! Поздравляем девушек от души!» – написано в сообщении клуба.

Волейболистки «Локомотива» выиграли три матча подряд и отыгрались со счёта 0-2 в серии. Это шестая финальная серия для калининградских волейболисток. Ранее «Локомотив» становился чемпионом России в 2021 и 2022 годах.

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