ФК «Локомотив» поздравил волейбольную команду из Калининграда с победой в Суперлиге

Московский «Локомотив» поздравил женский волейбольный клуб «Локомотив» из Калининграда с победой в чемпионате России. «Локомотив» стал трёхкратным чемпионом страны по волейболу, обыграв «Динамо-Ак Барс» в финальной серии женской PARI Суперлиги со счётом 3-2. Сегодня, 19 апреля, в пятом матче серии «Локомотив» выиграл со счётом 3:1 (25:21, 19:25, 28:26, 25:21).

«Женский волейбольный клуб «Локомотив» из Калининграда — трёхкратные чемпионы страны! Поздравляем девушек от души!» – написано в сообщении клуба.

Волейболистки «Локомотива» выиграли три матча подряд и отыгрались со счёта 0-2 в серии. Это шестая финальная серия для калининградских волейболисток. Ранее «Локомотив» становился чемпионом России в 2021 и 2022 годах.