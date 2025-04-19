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Экс-игрок «Арсенала» Аарон Рэмси возглавил «Кардифф Сити» до конца сезона

Экс-игрок «Арсенала» Аарон Рэмси возглавил «Кардифф Сити» до конца сезона
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Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Аарон Рэмси стал исполняющим обязанности главного тренера «Кардифф Сити», выступающего в английском Чемпионшипе.

«Кардифф Сити» подтверждает, что было принято решение освободить Ризу Омера от обязанностей главного тренера первой команды. Аарон Рэмси будет руководить клубом в оставшихся трёх матчах сезона Чемпионшипа, начиная с понедельника, когда «Кардифф Сити» дома встретится с «Оксфорд Юнайтед».

Мы хотели бы поблагодарить Омера за его страсть и усилия во время работы менеджером «Кардифф Сити» и пожелать ему всего наилучшего в его дальнейшей карьере», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

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