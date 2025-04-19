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«У «Зенита» нет права на ошибку». Андрей Мостовой — о предстоящем матче с «Химками»

«У «Зенита» нет права на ошибку». Андрей Мостовой — о предстоящем матче с «Химками»
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Футболист санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой поделился мыслями о предстоящем матче с «Химками» в рамках 25-го тура РПЛ. Встреча состоится 20 апреля.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Химки
Химки
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Считается, что после столь эмоциональных и энергозатратных матчей [как с «Краснодаром»] следующий таким уже не получится. Вы согласны?
— Согласен, это и статистика подтверждает. Очень часто, когда после топ-матча играешь с аутсайдером, эмоций не хватает.

— В этой связи чего ждать от матча с «Химками»? Там и смена тренера, и играть они будут наверняка от обороны.
— Мы понимаем, что по-прежнему находимся на втором месте и что у нас нет права на ошибку. Так что, думаю, полный фокус будет, — приводит слова Мостового официальный сайт клуба.

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