«У «Зенита» нет права на ошибку». Андрей Мостовой — о предстоящем матче с «Химками»

Футболист санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой поделился мыслями о предстоящем матче с «Химками» в рамках 25-го тура РПЛ. Встреча состоится 20 апреля.

— Считается, что после столь эмоциональных и энергозатратных матчей [как с «Краснодаром»] следующий таким уже не получится. Вы согласны?

— Согласен, это и статистика подтверждает. Очень часто, когда после топ-матча играешь с аутсайдером, эмоций не хватает.

— В этой связи чего ждать от матча с «Химками»? Там и смена тренера, и играть они будут наверняка от обороны.

— Мы понимаем, что по-прежнему находимся на втором месте и что у нас нет права на ошибку. Так что, думаю, полный фокус будет, — приводит слова Мостового официальный сайт клуба.