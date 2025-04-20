«Много странных вещей происходило со стороны судейства». Гончаренко — о матче с «Локо»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Виктор Гончаренко высказался о работе судей в матче 25-го тура чемпионата России с московским «Локомотивом». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Михаилом Черемных (Пермь).

«Много странных вещей происходило со стороны судейства. Мне кажется, арбитры не понимали, что делали на поле. Показали красную Каккоеву, но в похожем, элементарном эпизоде, но уже со стороны «Локомотива» даже не стали смотреть момент, хотя там был фол. Я уже говорил ранее, что VAR в какой-то мере вредит. Принимается не правильное, а нужное решение. Незасчитанный гол и красная карточка Каккоеву выключили нас из игры», – приводит слова Гончаренко официальный сайт «Пари НН».