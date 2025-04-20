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«Много странных вещей происходило со стороны судейства». Гончаренко — о матче с «Локо»

«Много странных вещей происходило со стороны судейства». Гончаренко — о матче с «Локо»
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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Виктор Гончаренко высказался о работе судей в матче 25-го тура чемпионата России с московским «Локомотивом». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Михаилом Черемных (Пермь).

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Воробьёв – 45+3'     2:0 Пиняев – 56'     3:0 Карпукас – 90+6'    
Удаления: нет / Каккоев – 31'

«Много странных вещей происходило со стороны судейства. Мне кажется, арбитры не понимали, что делали на поле. Показали красную Каккоеву, но в похожем, элементарном эпизоде, но уже со стороны «Локомотива» даже не стали смотреть момент, хотя там был фол. Я уже говорил ранее, что VAR в какой-то мере вредит. Принимается не правильное, а нужное решение. Незасчитанный гол и красная карточка Каккоеву выключили нас из игры», – приводит слова Гончаренко официальный сайт «Пари НН».

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