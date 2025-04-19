Гол Шомуродова принёс «Роме» победу над «Вероной» в матче 33-го тура Серии А

Завершился матч 33-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Рома» и «Верона». Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Лукой Пайретто. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. Хозяева поля одержали минимальную победу — 1:0.

Единственный гол в матче был забит уже на четвёртой минуте. Отличился узбекский нападающий «Ромы» Эльдор Шомуродов, ранее выступавший за «Ростов».

После этой победы в активе «Ромы» стало 57 очков. Подопечные Клаудио Раньери поднялись на шестую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии. «Верона» набрала 32 очка после 33 сыгранных матчей и располагается на 14-м месте.