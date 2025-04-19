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Рома — Верона, результат матча 19 апреля 2025, счет 1:0, Серия А 2024-2025

Гол Шомуродова принёс «Роме» победу над «Вероной» в матче 33-го тура Серии А
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Завершился матч 33-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Рома» и «Верона». Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Лукой Пайретто. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. Хозяева поля одержали минимальную победу — 1:0.

Италия — Серия А . 33-й тур
19 апреля 2025, суббота. 21:45 МСК
Рома
Рим
Окончен
1 : 0
Верона
Верона
1:0 Шомуродов – 4'    

Единственный гол в матче был забит уже на четвёртой минуте. Отличился узбекский нападающий «Ромы» Эльдор Шомуродов, ранее выступавший за «Ростов».

После этой победы в активе «Ромы» стало 57 очков. Подопечные Клаудио Раньери поднялись на шестую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии. «Верона» набрала 32 очка после 33 сыгранных матчей и располагается на 14-м месте.

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