Гол Шомуродова принёс «Роме» победу над «Вероной» в матче 33-го тура Серии А
Поделиться
Завершился матч 33-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Рома» и «Верона». Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Лукой Пайретто. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. Хозяева поля одержали минимальную победу — 1:0.
Италия — Серия А . 33-й тур
19 апреля 2025, суббота. 21:45 МСК
Рома
Рим
Окончен
1 : 0
Верона
Верона
1:0 Шомуродов – 4'
Единственный гол в матче был забит уже на четвёртой минуте. Отличился узбекский нападающий «Ромы» Эльдор Шомуродов, ранее выступавший за «Ростов».
После этой победы в активе «Ромы» стало 57 очков. Подопечные Клаудио Раньери поднялись на шестую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии. «Верона» набрала 32 очка после 33 сыгранных матчей и располагается на 14-м месте.
Материалы по теме
Комментарии
- 20 апреля 2025
-
00:40
-
00:36
-
00:16
-
00:13
-
00:09
-
00:07
-
00:00
- 19 апреля 2025
-
23:58
-
23:57
-
23:38
-
23:38
-
23:36
-
23:32
-
23:16
-
23:13
-
23:10
-
23:10
-
22:40
-
22:38
-
22:26
-
22:21
-
22:19
-
22:12
-
22:05
-
21:55
-
21:43
-
21:41
-
21:28
-
21:27
-
21:26
-
21:17
-
21:16
-
21:14
-
21:11
-
21:02