«Ван Дейку надо в Аравию». Дркушич признался, что мечтает сыграть за «Ливерпуль»

Защитник сборной Словении и «Зенита» Ванья Дркушич признался, что мечтает сыграть за английский «Ливерпуль».

– Ждём в следующем году из «Ливерпуля» звонок?

– Не знаю.

– Ну, ван Дейка-то посадишь? Он старый уже.

– Ну да, ему уже надо в какую-то Аравию лететь, открыть местность. Нет, ну посмотрим. Это большой шаг — играть за «Ливерпуль». У меня всегда была мечта хотя бы один раз сыграть за «Ливерпуль». Если и не за «Ливерпуль», тогда просто в Англии, — сказал Дркушич в эфире «СБГ ШОУ».

В нынешнем сезоне Дркушич сыграл за «Зенит» пять матчей во всех турнирах. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 4 млн.