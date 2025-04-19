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«Краснодар» прервал беспроигрышную серию «Ахмата» из восьми матчей в РПЛ

«Краснодар» прервал беспроигрышную серию «Ахмата» из восьми матчей в РПЛ
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«Краснодар» одержал победу над «Ахматом» (3:1) в рамках 25-го тура Российской Премьер-Лиги. Таким образом, «горожане» прервали серию грозненцев из восьми матчей без поражений в РПЛ. Для подопечных Сергея Ташуева поражение от «Краснодара» стало первым в чемпионате в календарном году.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 1
Ахмат
Грозный
1:0 Кордоба – 40'     1:1 Мелкадзе – 52'     2:1 Сперцян – 78'     3:1 Ленини – 80'    

В последний раз в чемпионате России «Ахмат» проигрывал 24 ноября 2024 года. В матче 16-го тура «Крылья Советов» одержали победу над клубом из столицы Чечни со счётом 2:1.

«Краснодар» с 55 очками в 25 матчах занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. Отрыв от «Зенита», у которого остаётся одна игра в запасе, составляет пять очков. «Ахмат» с 23 очками располагается на 13-й строчке.

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