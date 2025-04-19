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Лас-Пальмас— Атлетико, результат матча 19 апреля 2025, счёт 1:0, Ла Лига 2024-2025

«Атлетико» проиграл «Лас-Пальмасу» из зоны вылета Ла Лиги, пропустив на 90+5-й минуте
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Завершился матч 32-го тура чемпионата Испании, в котором встречались «Лас-Пальмас» и мадридский «Атлетико». Игра проходила на стадионе «Гран Канария» (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Виктор Гарсия Вердура. «Лас-Пальмас» одержал победу с минимальным счётом 1:0.

Испания — Примера . 32-й тур
19 апреля 2025, суббота. 22:00 МСК
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
Окончен
1 : 0
Атлетико М
Мадрид
1:0 Муньос – 90+3'    

Единственный гол в матче на 90+5-й минуте забил полузащитник Хавьер Муньос.

У «Атлетико» 63 очка в 32 матчах в Ла Лиге, клуб остался на третьем месте в турнирной таблице. Отставание от располагающегося на второй строчке «Реала» составляет три очка, от «Барселоны» — 10 очков. «Лас-Пальмас», который до матча находился в зоне вылета, довёл количество набранных в сезоне очков до 32 и поднялся на 17-е место.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
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