Виктор Гончаренко назвал ключевой момент в матче «Пари НН» с «Локомотивом»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Виктор Гончаренко высказался о поражении команды в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (0:3).

«Мы могли бы быть активнее, когда остались в меньшинстве. Удаление – ещё не конец игры. Могли лучше прессинговать. В Москве нужно действовать более нагло и дерзко. Этого нам не хватило, особенно после удаления. Красная Каккоеву – ключевой момент в матче. Но, несмотря на это, тяжело принять такой счёт», – приводит слова Гончаренко официальный сайт «Пари НН».

«Пари НН» с 20 очками занимает 14‑е место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» (44) находится на пятой строчке.