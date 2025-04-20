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Виктор Гончаренко назвал ключевой момент в матче «Пари НН» с «Локомотивом»

Виктор Гончаренко назвал ключевой момент в матче «Пари НН» с «Локомотивом»
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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Виктор Гончаренко высказался о поражении команды в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (0:3).

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Воробьёв – 45+3'     2:0 Пиняев – 56'     3:0 Карпукас – 90+6'    
Удаления: нет / Каккоев – 31'

«Мы могли бы быть активнее, когда остались в меньшинстве. Удаление – ещё не конец игры. Могли лучше прессинговать. В Москве нужно действовать более нагло и дерзко. Этого нам не хватило, особенно после удаления. Красная Каккоеву – ключевой момент в матче. Но, несмотря на это, тяжело принять такой счёт», – приводит слова Гончаренко официальный сайт «Пари НН».

«Пари НН» с 20 очками занимает 14‑е место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» (44) находится на пятой строчке.

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