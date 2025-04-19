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Марсель — Монпелье, результат матча 19 апреля 2025, счет 5:1, чемпионат Франции 2024-2025

«Марсель» разгромил «Монпелье», Мэйсон Гринвуд оформил дубль
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Завершился матч 30-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Марсель» и «Монпелье». Команды играли на стадионе «Оранж Велодром» в Марселе (Франция). Стартовый свисток прозвучал в 22:05 мск. Хозяева одержали разгромную победу со счётом 5:1.

Франция — Лига 1 . 30-й тур
19 апреля 2025, суббота. 22:05 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
5 : 1
Монпелье
Монпелье
1:0 Гринвуд – 8'     2:0 Ndollo Bille – 60'     3:0 Гринвуд – 67'     4:0 Роуи – 74'     4:1 Минкарелли – 83'     5:1 Рабьо – 90'    

Первый гол в матче был забит уже на восьмой минуте. С 11-метровой отметки отличился нападающий «Марселя» Мэйсон Гринвуд. На 60-й минуте форвард Амин Гуири увеличил преимущество хозяев до двух мячей. Спустя семь минут Гринвуд оформил дубль, сделав счёт 3:0. На 74-й минуте англичанин Джонатан Роуи отправил четвёртый мяч в ворота «Монпелье». На 83-й минуте защитник гостей Лукас Минкарелли отыграл один мяч. На 90-й минуте игрок «Марселя» Адриен Рабьо забил пятый мяч своей команды.

После этой победы «Марсель» набрал 55 очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице Лиги 1. «Монпелье» имеет в своём активе 15 очков и находится на последнем, 18-м месте.

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