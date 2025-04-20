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Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» в матче с «Пари НН»

Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» в матче с «Пари НН»
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал победу в матче 25-го тура РПЛ с «Пари НН» (3:0).

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Воробьёв – 45+3'     2:0 Пиняев – 56'     3:0 Карпукас – 90+6'    
Удаления: нет / Каккоев – 31'

«По первому тайму: мы предупреждали ребят, что соперник большим количеством обороняется. И под темп, который им выгоден, ни в коем случае нельзя подстраиваться — когда мы действуем медленно, не включаем скорости. С другой стороны, особо и зон не было, куда можно вбегать. Нужно было быстрее двигать мяч, быстрее принимать решения. Как только у нас это получалось, возникали хорошие голевые моменты. При этом надо было быть готовыми к контратакам соперника.

Мы в перерыве определённые коррективы внесли и подсказки сделали, скорость увеличили, быстроту работы с мячом, смену направлений. Надо было вынудить соперника бегать без мяча. Нам эти моменты давались. Бросаются в глаза невынужденные потери. Ребята формируются в этом направлении. Не всегда хватает фундаментального класса, когда можно распорядиться мячом так, чтобы взять его под контроль, успокоить игру. Понятно, что во втором тайме соперник играл в меньшинстве, поэтому нам эти моменты удавались. Мы могли свои атаки планомерно развивать», — приводит слова Галактионова официальный сайт клуба.

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