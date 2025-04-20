Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» в матче с «Пари НН»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал победу в матче 25-го тура РПЛ с «Пари НН» (3:0).

«По первому тайму: мы предупреждали ребят, что соперник большим количеством обороняется. И под темп, который им выгоден, ни в коем случае нельзя подстраиваться — когда мы действуем медленно, не включаем скорости. С другой стороны, особо и зон не было, куда можно вбегать. Нужно было быстрее двигать мяч, быстрее принимать решения. Как только у нас это получалось, возникали хорошие голевые моменты. При этом надо было быть готовыми к контратакам соперника.

Мы в перерыве определённые коррективы внесли и подсказки сделали, скорость увеличили, быстроту работы с мячом, смену направлений. Надо было вынудить соперника бегать без мяча. Нам эти моменты давались. Бросаются в глаза невынужденные потери. Ребята формируются в этом направлении. Не всегда хватает фундаментального класса, когда можно распорядиться мячом так, чтобы взять его под контроль, успокоить игру. Понятно, что во втором тайме соперник играл в меньшинстве, поэтому нам эти моменты удавались. Мы могли свои атаки планомерно развивать», — приводит слова Галактионова официальный сайт клуба.