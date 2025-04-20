«Лучший контракт». Ванья Дркушич объяснил, почему решил перейти в «Зенит»

Защитник сборной Словении и «Зенита» Ванья Дркушич объяснил, почему принял решение присоединиться к клубу из Санкт-Петербурга.

— В момент перехода из «Сочи» в «Зенит» были ещё варианты в России?

— «Локомотив». Но после Евро я всех чуть удивил, поэтому в Европе было очень много вариантов. «Севилья», к примеру.

— Почему ты выбрал «Зенит?»

— Хотел бороться за чемпионство, хотелось выигрывать Кубки. Конечно, «Зенит» мне предложил лучший контракт из всех вариантов. Это тоже было важно. И просто, когда я общался с людьми из клуба, просто приятные, хорошие эмоции получал, — сказал Дркушич в эфире «СБГ ШОУ».

В нынешнем сезоне Дркушич сыграл за «Зенит» пять матчей во всех турнирах. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 4 млн.