Тренер «Пари НН» Гончаренко: мы должны драться независимо от обстоятельств

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Виктор Гончаренко после поражения в матче 25-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (0:3) высказался о работе в клубе.

— С учётом, что перспективы команды не ясны, вы остаетесь или находитесь в подвешенном состоянии?

– Работать сложнее в команде, которая находится в нижней части турнирной таблицы, чем в той, что наверху. Это разная работа, разная психология. Чуть ли не после каждого матча я вынужден менять настройки команды.

Бегства никакого нет. Мы должны драться независимо от обстоятельств. У нас есть дисквалифицированные, травмированные игроки. Но мы должны оставаться командой. Надо продолжать сражаться. Должны карабкаться, несмотря на судейские моменты, которые тоже против нас. Сегодня солнце было за нас, но главный арбитр встречи не посчитал нужным, чтобы оно светило в нашу сторону, — приводит слова Гончаренко официальный сайт «Пари Нижний Новгород».

«Пари Нижний Новгород» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 20 очков за 25 матчей.