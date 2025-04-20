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Антонио Конте намекнул, что может покинуть «Наполи» этим летом

Антонио Конте намекнул, что может покинуть «Наполи» этим летом
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Главный тренер итальянского «Наполи» Антонио Конте после победы в матче 33-го тура Серии А с «Монцей» (1:0) намекнул, что может уйти из клуба.

Италия — Серия А . 33-й тур
19 апреля 2025, суббота. 19:00 МСК
Монца
Монца
Окончен
0 : 1
Наполи
Неаполь
0:1 Мактоминей – 72'    

«Я не могу жить, полагаясь на чудеса, а не на планирование. Я не хочу, чтобы меня уничтожали. Я был свидетелем разграбления наших проектов. Я счастлив в Неаполе, как и моя семья, потому что там солнце, чудесная еда, приветливые люди, но это моя личная жизнь, и я не могу просто остановиться на достигнутом.

Я несу ответственность, и вы, представители СМИ, первые, кто возложил её на меня, сказав, что если Конте останется на скамейке запасных, то команда победит. Учитывая, что вы возлагаете эту ответственность на меня, я не хочу разочаровывать болельщиков.

Я восхищаюсь и уважаю президента. Они попросили меня протянуть руку помощи, и я это делаю, но болельщики «Наполи» хотят побеждать, и у них есть к этому амбиции. Если они не получат побед, они могут стать агрессивными.

Я должен всё просчитать, я не дурак. Я оказываю на себя большое давление, но мне также нужно правильное оружие, чтобы сражаться, иначе это будет бойня, а я не хочу, чтобы меня убивали.

Я поговорю с президентом, и тогда мы посмотрим. Доходы от квалификации в Лигу чемпионов поступят, продажа Кварацхелии помогла нам, но теперь мы поговорим с президентом чётко», – приводит слова Конте Football Italia.

Текущий контракт 55-летнего Антонио Конте с «Наполи» истекает летом 2027 года.

«Наполи» находится на второй строчке в турнирной таблице итальянской Серии А. Команда набрала 71 очко за 33 матча.

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