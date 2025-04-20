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«Хорошее завершение недели». Компани — о победе «Баварии» в Бундеслиге после вылета из ЛЧ

«Хорошее завершение недели». Компани — о победе «Баварии» в Бундеслиге после вылета из ЛЧ
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Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани прокомментировал разгромную победу своих подопечных над «Хайденхаймом» (4:0) в матче 30-го тура чемпионата Германии.

Германия — Бундеслига . 30-й тур
19 апреля 2025, суббота. 16:30 МСК
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Окончен
0 : 4
Бавария
Мюнхен
0:1 Кейн – 13'     0:2 Лаймер – 19'     0:3 Коман – 36'     0:4 Киммих – 56'    

«Мы смотрели многие матчи «Хайденхайма». Если вы смотрели их последние игры, вы видели, насколько они были хороши. Мы знали, как здесь будет тяжело. Мы показали сильную игру, большой комплимент ребятам. Я очень рад, для нас это было хорошее завершение недели», — приводит слова Компани официальный сайт «Баварии».

Неделя началась для мюнхенцев с вылета из Лиги чемпионов УЕФА. В среду, 16 апреля, «Бавария» сыграла вничью с «Интером» (2:2) в ответном матче 1/4 финала ЛЧ и покинула турнир, уступив по сумме двух встреч (3:4). В Бундеслиге подопечные Компани занимают первое место с 72 очками и отрывом в девять очков от «Байера».

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