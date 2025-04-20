«Хорошее завершение недели». Компани — о победе «Баварии» в Бундеслиге после вылета из ЛЧ

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани прокомментировал разгромную победу своих подопечных над «Хайденхаймом» (4:0) в матче 30-го тура чемпионата Германии.

«Мы смотрели многие матчи «Хайденхайма». Если вы смотрели их последние игры, вы видели, насколько они были хороши. Мы знали, как здесь будет тяжело. Мы показали сильную игру, большой комплимент ребятам. Я очень рад, для нас это было хорошее завершение недели», — приводит слова Компани официальный сайт «Баварии».

Неделя началась для мюнхенцев с вылета из Лиги чемпионов УЕФА. В среду, 16 апреля, «Бавария» сыграла вничью с «Интером» (2:2) в ответном матче 1/4 финала ЛЧ и покинула турнир, уступив по сумме двух встреч (3:4). В Бундеслиге подопечные Компани занимают первое место с 72 очками и отрывом в девять очков от «Байера».