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Тренер «Локомотива» Галактионов объяснил решение дать капитанскую повязку Батракову

Тренер «Локомотива» Галактионов объяснил решение дать капитанскую повязку Батракову
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов объяснил решение дать капитанскую повязку 19-летнему полузащитнику Алексею Батракову в матче 25-го тура РПЛ с «Пари НН» (3:0). Основной капитан команды Дмитрий Баринов пропускал матч из-за дисквалификации.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Воробьёв – 45+3'     2:0 Пиняев – 56'     3:0 Карпукас – 90+6'    
Удаления: нет / Каккоев – 31'

— Батраков впервые вышел в качестве капитана «Локомотива» в РПЛ. Это был ваш выбор или так решила команда?
— На данный момент это решение тренерского штаба. Это воспитанник клуба. Футболист, который стабильно показывает определённые качества в игре. Таким образом мы выражаем ему своё доверие. Мне очень приятно, что Дима Баринов, насколько мне известно, не зная нашего решения, вчера дал ему напутственные слова — о том, что необходимо донести в раздевалке, какие-то вещи — на поле. Это очень хорошая «химия», хорошая взаимосвязь между опытным и молодым игроком внутри команды.

— Справляется ли Алексей с обязанностями капитана?
— Смотря что вы в это понятие вкладываете. Я думаю, что да, безусловно. Было и нормальное общение по нюансам игры в абсолютно рабочем режиме, — приводит слова Галактионова официальный сайт клуба.

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