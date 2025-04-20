Тренер «Локомотива» Галактионов объяснил решение дать капитанскую повязку Батракову

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов объяснил решение дать капитанскую повязку 19-летнему полузащитнику Алексею Батракову в матче 25-го тура РПЛ с «Пари НН» (3:0). Основной капитан команды Дмитрий Баринов пропускал матч из-за дисквалификации.

— Батраков впервые вышел в качестве капитана «Локомотива» в РПЛ. Это был ваш выбор или так решила команда?

— На данный момент это решение тренерского штаба. Это воспитанник клуба. Футболист, который стабильно показывает определённые качества в игре. Таким образом мы выражаем ему своё доверие. Мне очень приятно, что Дима Баринов, насколько мне известно, не зная нашего решения, вчера дал ему напутственные слова — о том, что необходимо донести в раздевалке, какие-то вещи — на поле. Это очень хорошая «химия», хорошая взаимосвязь между опытным и молодым игроком внутри команды.

— Справляется ли Алексей с обязанностями капитана?

— Смотря что вы в это понятие вкладываете. Я думаю, что да, безусловно. Было и нормальное общение по нюансам игры в абсолютно рабочем режиме, — приводит слова Галактионова официальный сайт клуба.