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Результаты матчей чемпионата Испании 19 апреля

Результаты матчей чемпионата Испании 19 апреля
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В субботу, 19 апреля, в 32-м туре испанской Ла Лиги состоялись четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в указанный день.

Результаты матчей чемпионата Испании 19 апреля:

«Райо Вальекано» — «Валенсия» — 1:1;
«Барселона» — «Сельта» — 4:3;
«Мальорка» — «Леганес» — 0:0;
«Лас-Пальмас» — «Атлетико» Мадрид — 1:0.

Турнирную таблицу испанской Ла Лиги возглавляет «Барселона», набравшая 73 очка за 32 игры. На второй строчке располагается мадридский «Реал», который заработал 66 очков в 31 встрече. Замыкает тройку лидеров чемпионата Испании столичный «Атлетико» с 63 очками после 32 матчей. В зоне вылета находятся «Вальядолид», набравший 16 очков, «Леганес», заработавший 29 очков, и «Алавес» с 30 очками.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
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