Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Коламбус Крю — Интер Майами, результат матча 20 апреля 2025, счёт 0:1, МЛС

«Интер Майами» с Месси и Суаресом обыграл «Коламбус Крю» и вырвался в лидеры Востока МЛС
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, в ночь с 19 на 20 апреля закончился матч МЛС, в котором «Коламбус Крю» принимал «Интер Майами». Встреча прошла в Кливленде на стадионе «Хантингтон Банк Филд» и завершилась минимальной победой гостей со счётом 1:0.

США — Major League Soccer . МЛС
19 апреля 2025, суббота. 23:30 МСК
Коламбус Крю
Коламбус
Окончен
0 : 1
Интер Майами
Майами
0:1 Кремаски – 30'    

Единственный мяч в этой встрече забил американский полузащитник Бенха Кремаски. Голевая передача на счету аргентинского защитника Марсело Вейгандта.

Звёзды «цапель» Лионель Месси, Луис Суарес, Жорди Альба и Серхио Бускетс вышли в этой встрече в стартовом составе, но не отметились результативными действиями.

После этой победы «Интер Майами» стал лидером турнирной таблицы Восточной конференции, обойдя сегодняшнего соперника «Коламбус Крю». В активе команды Хавьера Маскерано 18 очков. Столько же очков на счету у подопечных Уилфрида Нэнси.

В следующем матче МЛС «Интер Майами» встретится с «Далласом» на своём поле, а «Коламбус Крю» сыграет дома с «Сан-Хосе Эртквейкс». Встречи пройдут 28 и 27 апреля соответственно.

Календарь МЛС
Турнирная таблица МЛС
Материалы по теме
«Он даже навредил футболу». Лионель Месси — о Хосепе Гвардиоле
Истории
«Он даже навредил футболу». Лионель Месси — о Хосепе Гвардиоле

Победители футбольных турниров-2024:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android