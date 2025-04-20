Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Интер Майами» с Месси и Суаресом обыграл «Коламбус Крю» и вырвался в лидеры Востока МЛС

Сегодня, в ночь с 19 на 20 апреля закончился матч МЛС, в котором «Коламбус Крю» принимал «Интер Майами». Встреча прошла в Кливленде на стадионе «Хантингтон Банк Филд» и завершилась минимальной победой гостей со счётом 1:0.

Единственный мяч в этой встрече забил американский полузащитник Бенха Кремаски. Голевая передача на счету аргентинского защитника Марсело Вейгандта.

Звёзды «цапель» Лионель Месси, Луис Суарес, Жорди Альба и Серхио Бускетс вышли в этой встрече в стартовом составе, но не отметились результативными действиями.

После этой победы «Интер Майами» стал лидером турнирной таблицы Восточной конференции, обойдя сегодняшнего соперника «Коламбус Крю». В активе команды Хавьера Маскерано 18 очков. Столько же очков на счету у подопечных Уилфрида Нэнси.

В следующем матче МЛС «Интер Майами» встретится с «Далласом» на своём поле, а «Коламбус Крю» сыграет дома с «Сан-Хосе Эртквейкс». Встречи пройдут 28 и 27 апреля соответственно.

Победители футбольных турниров-2024: