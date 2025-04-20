Результаты матчей чемпионата Италии 19 апреля

19 апреля прошли матчи 33-го тура чемпионата Италии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.

Чемпионат Италии, 33-й тур. Результаты матчей 19 апреля.

«Рома» — «Верона» — 1:0

«Монца» — «Наполи» — 0:1

«Лечче» — «Комо» — 0:3

На данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии «Интер», который записал в свой актив 71 очко. На втором месте находится «Наполи», также набрав 71 очко. Замыкает лидирующую тройку «Аталанта», которая набрала 61 очко. В топ-5 входят «Ювентус» и «Болонья», которые набрали 59 и 57 очков соответственно.

Действующим победителем чемпионата Италии является «Интер».