Результаты матчей чемпионата Италии 19 апреля

19 апреля прошли матчи 33-го тура чемпионата Италии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.
Чемпионат Италии, 33-й тур. Результаты матчей 19 апреля.
«Рома» — «Верона» — 1:0
«Монца» — «Наполи» — 0:1
«Лечче» — «Комо» — 0:3
На данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии «Интер», который записал в свой актив 71 очко. На втором месте находится «Наполи», также набрав 71 очко. Замыкает лидирующую тройку «Аталанта», которая набрала 61 очко. В топ-5 входят «Ювентус» и «Болонья», которые набрали 59 и 57 очков соответственно.
Действующим победителем чемпионата Италии является «Интер».