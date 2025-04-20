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«Разговоры были разные внутри». Мусаев — о настроении в «Краснодаре» после 1:4 от «Зенита»

«Разговоры были разные внутри». Мусаев — о настроении в «Краснодаре» после 1:4 от «Зенита»
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о реакции команды на разгромное поражение в предыдущем туре чемпионата России с «Зенитом» (1:4). В следующем туре после поражения в матче с «Зенитом», команда Мусаева обыграла «Ахмат» со счётом 3:1

Россия — МФЛ . 6-й тур
18 апреля 2025, пятница. 17:00 МСК
Зенит-мол.
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 0
Краснодар-мол.
Краснодар
1:0 Базилевский – 14'     2:0 Базилевский – 53'     3:0 Кондаков – 64'     4:0 Кошевич – 70'     5:0 Лукиян – 77'    

— Вы сказали, что тяжёлая была подготовка из-за предыдущего поражения, а к следующему матчу, получается, команда будет готовиться с лучшим настроением?
— Как вам сказать, когда ты проигрываешь важный матч… Разговоры были разные внутри, но каждый на них правильно отреагировал. Победы, конечно, придают уверенность, но мы не должны расслабляться. Просто не имеем права, поэтому спокойно. Проиграли спокойно, выиграли тоже спокойно», — сказал Мусаев на пресс-конференции.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, записав в свой актив 55 очков. Следом располагаются «Спартак» и «Зенит», которые набрали по 50 очков.

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