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Результаты матчей чемпионата Франции 19 апреля: как сыграли Сафонов, Головин и Кузяев, Монако потерял очки, ПСЖ, Марсель

Результаты матчей чемпионата Франции 19 апреля
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В субботу, 19 апреля, состоялись три матча 30-го тура чемпионата Франции. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Календарь Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1

Результат матча чемпионата Франции 19 апреля:

  • «Марсель» — «Монпелье» — 5:1.
  • «Монако» — «Страсбург» — 0:0.
  • «ПСЖ» — «Гавр» — 2:1.

Отметим, российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов вышел в стартовом матче матча с «Гавром» и сыграл все 90 минут. На счету голкипера один сейв и один пропущенный мяч. Другие россияне из Лиги 1 хавбек «Монако» Александр Головин и полузащитник «Гавра» Далер Кузяев остались в запасе в своих матчах.

«ПСЖ» занимает первое место в таблице чемпионата Франции. У парижан в активе 77 очков после 29 матчей. Отметим, что клуб уже обеспечил себе чемпионство. На втором месте располагается «Марсель», набравший 55 очков. Замыкает лидирующую тройку «Монако», который записал в свой актив 54 очка. В зоне вылета находятся «Сент-Этьен» (24) и «Монпелье» (15). «Гавр» с 27 очками располагается в зоне стыковых матчей.

Франция — Лига 1 . 30-й тур
19 апреля 2025, суббота. 22:05 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
5 : 1
Монпелье
Монпелье
1:0 Гринвуд – 8'     2:0 Ndollo Bille – 60'     3:0 Гринвуд – 67'     4:0 Роуи – 74'     4:1 Минкарелли – 83'     5:1 Рабьо – 90'    
Франция — Лига 1 . 30-й тур
19 апреля 2025, суббота. 20:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
0 : 0
Страсбург
Страсбург
Франция — Лига 1 . 30-й тур
19 апреля 2025, суббота. 18:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
2 : 1
Гавр
Гавр
1:0 Дуэ – 8'     2:0 Рамуш – 50'     2:1 Сумаре – 60'    
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