Результаты матчей чемпионата Франции 19 апреля

В субботу, 19 апреля, состоялись три матча 30-го тура чемпионата Франции. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Результат матча чемпионата Франции 19 апреля:

«Марсель» — «Монпелье» — 5:1.

«Монако» — «Страсбург» — 0:0.

«ПСЖ» — «Гавр» — 2:1.

Отметим, российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов вышел в стартовом матче матча с «Гавром» и сыграл все 90 минут. На счету голкипера один сейв и один пропущенный мяч. Другие россияне из Лиги 1 хавбек «Монако» Александр Головин и полузащитник «Гавра» Далер Кузяев остались в запасе в своих матчах.

«ПСЖ» занимает первое место в таблице чемпионата Франции. У парижан в активе 77 очков после 29 матчей. Отметим, что клуб уже обеспечил себе чемпионство. На втором месте располагается «Марсель», набравший 55 очков. Замыкает лидирующую тройку «Монако», который записал в свой актив 54 очка. В зоне вылета находятся «Сент-Этьен» (24) и «Монпелье» (15). «Гавр» с 27 очками располагается в зоне стыковых матчей.

Российские футболисты за рубежом: