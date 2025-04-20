Результаты матчей чемпионата Франции 19 апреля

В субботу, 19 апреля, состоялись три матча 30-го тура чемпионата Франции. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.
Результат матча чемпионата Франции 19 апреля:
- «Марсель» — «Монпелье» — 5:1.
- «Монако» — «Страсбург» — 0:0.
- «ПСЖ» — «Гавр» — 2:1.
Отметим, российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов вышел в стартовом матче матча с «Гавром» и сыграл все 90 минут. На счету голкипера один сейв и один пропущенный мяч. Другие россияне из Лиги 1 хавбек «Монако» Александр Головин и полузащитник «Гавра» Далер Кузяев остались в запасе в своих матчах.
«ПСЖ» занимает первое место в таблице чемпионата Франции. У парижан в активе 77 очков после 29 матчей. Отметим, что клуб уже обеспечил себе чемпионство. На втором месте располагается «Марсель», набравший 55 очков. Замыкает лидирующую тройку «Монако», который записал в свой актив 54 очка. В зоне вылета находятся «Сент-Этьен» (24) и «Монпелье» (15). «Гавр» с 27 очками располагается в зоне стыковых матчей.
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