Тренер «Краснодара» Мусаев: тяжело было после поражения в Питере, но ребята — молодцы

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о победе своей команды в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (3:1).

«Поздравляю, во-первых, наших болельщиков с победой. Они непосредственно участники этой победы. Фантастическая атмосфера, гнали нас 90 минут, давали нам силы, уверенность в себе.

По игре. Первое, было тяжело готовиться, тяжёлое поражение в Питере, но ребята — молодцы. Нашли в себе силы, нашли характер и сыграли игру очень спокойно. Всё было низом, хорошо атаковали, хорошо выходили из-под давления. «Ахмат» хорош физически, может играть и в комбинационный футбол, и в силовой футбол. И в каждом из компонентов мы выглядели хорошо. Понравилось, как отреагировали на пропущенный мяч. Продолжили играть спокойно, забили второй, третий.

Важная, очень важная победа, и важная с точки зрения психологии. И то, что сегодня произошло на поле и в раздевалке, мы очень довольны. Но нам нужно продолжать так же, и впереди у нас пять финалов», — сказал Мусаев на пресс-конференции.

Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 55 очков. На втором и третьем местах расположились «Спартак» и «Зенит», которые заработали по 50 очков.

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