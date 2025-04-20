Генич отреагировал камбэк и победу «Барселоны» в матче с «Сельтой»
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Известный футбольный журналист и комментатор Константин Генич высказался о волевой победе «Барселоны» в матче 32-го тура испанской Ла Лиги с «Сельтой». «Блауграна» выиграла встречу со счётом 4:3, уступая по к 62-й минуте — 1:3.
Испания — Примера . 32-й тур
19 апреля 2025, суббота. 17:15 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
4 : 3
Сельта
Виго
1:0 Ф. Торрес – 12' 1:1 Иглесиас – 15' 1:2 Иглесиас – 52' 1:3 Иглесиас – 62' 2:3 Ольмо – 64' 3:3 Рафинья – 68' 4:3 Рафинья – 90+8'
«Чемпионская. Возможно», — написал Генич в своём телеграм-канале.
Отметим, после третьего забитого мяча каталонцами комментатор написал: «Барселона» веселится. Уже 3:3».
«Барселона» занимает первую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 73 очка после 32 матчей. У мадридского «Реала», который идёт вторым и имеет игру в запасе — 66 очков. «Сельта» располагается на седьмом месте, имея в своём активе 43 очка.
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