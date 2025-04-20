Генич отреагировал камбэк и победу «Барселоны» в матче с «Сельтой»

Известный футбольный журналист и комментатор Константин Генич высказался о волевой победе «Барселоны» в матче 32-го тура испанской Ла Лиги с «Сельтой». «Блауграна» выиграла встречу со счётом 4:3, уступая по к 62-й минуте — 1:3.

«Чемпионская. Возможно», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Отметим, после третьего забитого мяча каталонцами комментатор написал: «Барселона» веселится. Уже 3:3».

«Барселона» занимает первую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 73 очка после 32 матчей. У мадридского «Реала», который идёт вторым и имеет игру в запасе — 66 очков. «Сельта» располагается на седьмом месте, имея в своём активе 43 очка.

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: