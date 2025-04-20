Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Евгений Ловчев высказался о камбэке и победе «Спартака» после 0:2 в матче с «Акроном»

Евгений Ловчев высказался о камбэке и победе «Спартака» после 0:2 в матче с «Акроном»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист московского «Спартака», ветеран красно-белых Евгений Ловчев поделился мыслями об игре красно-белых в 25-м туре чемпионата России, где московская команда вырвала победу в матче с «Акроном» (3:2), уступая со счётом 0:2 к 29-й минуте.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 14:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
1:0 Дзюба – 23'     2:0 Пестряков – 29'     2:1 Бонгонда – 39'     2:2 Джурасович – 61'     2:3 Барко – 90+4'    

«Смотреть интересно, без сомнения. Удивлён был появлением в концовке двух молодых ребят, которых я практически никогда не видел в основном составе. Но и «Спартак» не даёт заснуть, скучать. Когда говорят, что идёт чемпионская гонка. Какая гонка, если проигрывают Махачкале, «Рубину», «Акрону» после первого тайма. Но это хорошо, что три команды ведут борьбу за первое место», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

«Спартак» заработал 50 очков после 25 игр и располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ. На первом месте находится «Краснодар», у которого 52 очка за 24 игры.

Материалы по теме
Видео
Видеообзор камбэка «Спартака» в матче 25-го тура РПЛ с «Акроном»

Как появился «Спартак»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android