Евгений Ловчев высказался о камбэке и победе «Спартака» после 0:2 в матче с «Акроном»

Бывший футболист московского «Спартака», ветеран красно-белых Евгений Ловчев поделился мыслями об игре красно-белых в 25-м туре чемпионата России, где московская команда вырвала победу в матче с «Акроном» (3:2), уступая со счётом 0:2 к 29-й минуте.

«Смотреть интересно, без сомнения. Удивлён был появлением в концовке двух молодых ребят, которых я практически никогда не видел в основном составе. Но и «Спартак» не даёт заснуть, скучать. Когда говорят, что идёт чемпионская гонка. Какая гонка, если проигрывают Махачкале, «Рубину», «Акрону» после первого тайма. Но это хорошо, что три команды ведут борьбу за первое место», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

«Спартак» заработал 50 очков после 25 игр и располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ. На первом месте находится «Краснодар», у которого 52 очка за 24 игры.

Как появился «Спартак»: