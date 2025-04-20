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«У них что, линзы плохие». Тренер «Ахмата» – о судействе в матче с «Краснодаром»

«У них что, линзы плохие». Тренер «Ахмата» – о судействе в матче с «Краснодаром»
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Главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев остался недоволен судейством в матче 25-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (3:1). На 78-й минуте главный арбитр Владимир Москалёв назначил пенальти в ворота «Ахмата» за игру рукой. За работу VAR в этой встрече отвечал Сергей Карасёв.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 1
Ахмат
Грозный
1:0 Кордоба – 40'     1:1 Мелкадзе – 52'     2:1 Сперцян – 78'     3:1 Ленини – 80'    

«Ключевой момент был во втором тайме. Мы посмотрели видео внимательно, почитали комментарии, позвонили нейтральным людям. И я хочу спросить о разнице между попаданием мяча в живот и попаданием в руку. По мнению судьи, мяч попал в живот. Вы представляете, какая разница между ударом в руку и в живот? Я не пойму, у них что, линзы плохие, ну смешно. Господин Сергей Карасев видит, что мяч в животе, игрок что, рожает его?

В ответной атаке допустили детскую ошибку. Делать подкат в штрафной площади можно только в самой последней ситуации, был не тот момент, чтобы катиться. И то там, возможно, мяч попал выше локтя, но это мое мнение.

Поэтому я не считаю, что мы проиграли этот матч. Если бы счет стал 2:1 в нашу пользу, то игра была бы другой. Этим футбол и прекрасен, его обсуждением. Но мы недовольны господином Карасевым и господином Москалевым. Конкретно говорю, что арбитры, которые сегодня судили, не понравились, — сказал Ташуев в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, записав в свой актив 55 очков. Ближайших преследователей в лице «Спартака» и «Зенита» команда опережает на пять очков. «Ахмат» занимает 13-е место, набрав 23 очка.

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