Матвей Сафонов оценил свой первый сезон в составе «ПСЖ»

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов высказался о первом сезоне в составе французского клуба. Напомним, в дебютной кампании россиянин досрочно стал чемпионом Франции, а также обладателем Суперкубка страны.

«Всегда старался быть реалистом. Не знаю, насколько это плохой или хороший результат. Когда я только переходил в «ПСЖ», наверное, у меня были большие амбиции. Но оглядываясь назад, я понимаю, что проделан большой путь. То количество игровой практики, которое у меня есть во Франции, — это положительный момент», — сказал Сафонов в эфире Okko Спорт.

Отметим, «ПСЖ» продолжает бороться за Лигу чемпионов, где на данный момент команда дошла до полуфинала, а также французский гранд вышел в финал Кубка Франции. Таким образом, Сафонов может выиграть четыре трофея в первом сезоне за клуб.

В нынешнем сезоне Сафонов провёл за «ПСЖ» 15 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 11 мячей и шесть раз отыграл «на ноль».

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