Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сафонов отреагировал на игру Хайкина в четвертьфинале Лиги Европы с «Лацио»

Сафонов отреагировал на игру Хайкина в четвертьфинале Лиги Европы с «Лацио»
Аудио-версия:
Комментарии

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов высказался о голкипере норвежского «Будё-Глимт» Никите Хайкине. 17 апреля Хайкин помог клубу пройти «Лацио» (3:3, 3:2 пен. по сумме двух матчей) в 1/4 финала Лиги Европы, отразив два пенальти.

Лига Европы . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2025, четверг. 22:00 МСК
Лацио
Рим, Италия
Окончен
3 : 1
2 : 3
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
1:0 Кастельянос – 21'     2:0 Нослин – 90+3'     3:0 Диа – 100'     3:1 Хельмерсен – 109'    
Удаления: нет / Хельмерсен – 120'

«На самом деле мы не поддерживаем близкий контакт. Но я следил, смотрел трансляцию. Он в серии пенальти помог команде пройти дальше. И я очень рад за него, за его результат», — сказал Сафонов в эфире Okko Спорт.

В нынешнем сезоне 29-летний Хайкин принял участие в 21 матче во всех турнирах, в семи из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

Материалы по теме
Матвей Сафонов оценил свой первый сезон в составе «ПСЖ»

Зарубежные спортсмены с российским паспортом:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android