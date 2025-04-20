Сафонов отреагировал на игру Хайкина в четвертьфинале Лиги Европы с «Лацио»

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов высказался о голкипере норвежского «Будё-Глимт» Никите Хайкине. 17 апреля Хайкин помог клубу пройти «Лацио» (3:3, 3:2 пен. по сумме двух матчей) в 1/4 финала Лиги Европы, отразив два пенальти.

«На самом деле мы не поддерживаем близкий контакт. Но я следил, смотрел трансляцию. Он в серии пенальти помог команде пройти дальше. И я очень рад за него, за его результат», — сказал Сафонов в эфире Okko Спорт.

В нынешнем сезоне 29-летний Хайкин принял участие в 21 матче во всех турнирах, в семи из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

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