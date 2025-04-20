Матвей Сафонов объяснил, почему важно провести сезон Лиги 1 без поражений

26-летний российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов высказался важности потенциального сезона без поражений, который может стать для французского гранда рекордом.

«Возможный сезон без поражений? Безусловно, мы стараемся находить мотивацию от игры к игре. Думаю, что как раз таки стремление к рекорду, чему-то новому, оставить след в истории — это важно. Потому что они [достижения] будут помогать находить мотивацию, когда мы уже стали чемпионами. Важно выходить с максимальной отдачей в каждом матче», — сказал Сафонов в эфире Okko Спорт.

«ПСЖ» занимает первое место в таблице чемпионата Франции. У парижан в активе 77 очков после 29 матчей. Напомним, клуб уже обеспечил себе чемпионство.

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