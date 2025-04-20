«Знал, что у «Зенита» были проблемы с иностранцами». Дркушич – об аренде в «Црвену Звезду»

Защитник «Зенита» Ванья Дркушич рассказал о своей аренде в «Црвену Звезду» летом 2024 года.

«Я не знал, что уеду в «Црвену Звезду», но знал, что у «Зенита» были проблемы с иностранцами. Мне понравилась эта опция, после чемпионата Европы я хотел попробовать себя в каком-то европейском чемпионате. Когда мне предложили пойти в аренду, я согласился, так это и случилось», — сказал Дркушич в эфире СБГ ШОУ.

Напомним, «Зенит» отдал Дркушича в аренду в «Црвену Звезду» в августе 2024 года. За сербский клуб он провёл 12 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив один гол. В «Зенит» футболист вернулся в январе 2025 года.