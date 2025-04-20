Сафонов рассказал о влиянии на «ПСЖ» ротации состава в матчах Лиги 1

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов поделился мнением о влиянии на команду ротации состава в матчах французской Лиги 1.

«Думаю, заметно, что у нас ротация состава есть. Это большой плюс, что мы можем менять состав, менять игроков, не терять в качестве. Это позволяет копить эмоции к матчам Лиги чемпионов и продолжать показывать результат в Лиге 1», — сказал Сафонов в эфире Okko Спорт.

Напомним, «ПСЖ» досрочно выиграл чемпионат Франции. При этом, клуб продолжает участие в Лиге чемпионов и Кубке Франции, где дошёл до полуфинала и финала соответственно.

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