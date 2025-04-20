Мостовой прокомментировал камбэк и победу «Спартака» после 0:2 в матче с «Акроном»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой записал видео в своём телеграм-канале, где отреагировал на камбэк красно-белых в матче 25-го тура РПЛ с «Акроном» (3:2). Красно-белые победили, уступая в два мяча по ходу игры.

«И снова наш «Спартак». То, о чём я говорил. Прогнозировал победу 2:1, но, к сожалению, для «Спартака» этот матч начался не очень. Фора в два мяча, в принципе, как и всегда (улыбается). Ну, зная, что у «Акрона» защита может в любой момент подвести и она подвела. Грубейшая ошибка футболистов «Акрона», особенно сзади. Как можно срезать мяч в свои ворота, когда там никого нет. Выбивая мяч головой спокойно, он [форвард хозяев Алекса Джурасович] умудрился лучше любого нападающего забить этот второй мяч. Ну а третий мяч — это, конечно, скандал. Как можно с аута на последних минутах «привезти» себе пенальти. Это вообще просто… (смеётся) Поэтому «Спартак» опять на втором месте и в гонке. Слушайте Александра Мостового, он правду всегда говорит» — сказал Мостовой в видео, опубликованном в своём телеграм-канале.

«Спартак» набрал 50 очков после 25 проведённых матчей и занимает вторую строчку в таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером текущего сезона является «Краснодар», который имеет в своём активе 52 очка, сыграв на один матч меньше.

Как появился «Спартак»: