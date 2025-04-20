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«Взял и прибил команду». Ловчев — об удалении в матче «Локомотива» с «Пари НН»

«Взял и прибил команду». Ловчев — об удалении в матче «Локомотива» с «Пари НН»
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Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР по футболу Евгений Ловчев высказался о ключевом моменте, который стал решающим для «Пари Нижний Новгород» в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (0:3).

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Воробьёв – 45+3'     2:0 Пиняев – 56'     3:0 Карпукас – 90+6'    
Удаления: нет / Каккоев – 31'

«Зачем в центре поля вот так лететь? Показать тренеру настрой, что порву всех на куски… Вот он показал тренеру, Взял и прибил команду — вот и вся история. И не в мяч летел, а в ногу», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, на 31-й минуте полузащитник гостей Никита Каккоев в центре поля шипами врезался в хавбека хозяев Данилу Годяева. Главный арбитр встречи Михаил Черемных изучил момент на повторе и показал красную карточку Каккоеву.

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