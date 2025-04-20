«Взял и прибил команду». Ловчев — об удалении в матче «Локомотива» с «Пари НН»

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР по футболу Евгений Ловчев высказался о ключевом моменте, который стал решающим для «Пари Нижний Новгород» в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (0:3).

«Зачем в центре поля вот так лететь? Показать тренеру настрой, что порву всех на куски… Вот он показал тренеру, Взял и прибил команду — вот и вся история. И не в мяч летел, а в ногу», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, на 31-й минуте полузащитник гостей Никита Каккоев в центре поля шипами врезался в хавбека хозяев Данилу Годяева. Главный арбитр встречи Михаил Черемных изучил момент на повторе и показал красную карточку Каккоеву.

«Золотая» эра «Локомотива»: