18-летний Пестряков стал вторым по молодости игроком, забившим «Спартаку» в РПЛ в XXI веке

18-летний нападающий «Акрона» Дмитрий Пестряков после гола в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» стал вторым по молодости игроком, забившим мяч в ворота красно-белых в чемпионате в XXI веке. Об этом сообщает Opta Sports.

По информации источника, самым молодым по этому показателю является бывший форвард московского «Динамо» Александр Кокорин, отличившийся забитым мячом в 18 лет и 44 дня в 2009 году. Тогда бело-голубые обыграли «Спартак» со счётом 2:0. Отметим, на момент гола Пестрякову было 18 лет и 132 дня.

Третью строчку в данном рейтинге занимает экс-нападающий «Зенита» Александр Кержаков, забивший красно-белым в матче 2001 года в возрасте 18 лет и 215 дней. Кроме того, также ещё два футболиста отмечались голом в ворота «Спартака», когда им ещё не исполнилось 19 лет. Это Иван Обляков («Уфа», 2017) — 18 лет и 278 дней и Артур Тлисов («Черноморец», 2001) — 18 лет и 281 день.

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