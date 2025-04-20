Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

18-летний Пестряков стал вторым по молодости игроком, забившим «Спартаку» в РПЛ в XXI веке

18-летний Пестряков стал вторым по молодости игроком, забившим «Спартаку» в РПЛ в XXI веке
Аудио-версия:
Комментарии

18-летний нападающий «Акрона» Дмитрий Пестряков после гола в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» стал вторым по молодости игроком, забившим мяч в ворота красно-белых в чемпионате в XXI веке. Об этом сообщает Opta Sports.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 14:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
1:0 Дзюба – 23'     2:0 Пестряков – 29'     2:1 Бонгонда – 39'     2:2 Джурасович – 61'     2:3 Барко – 90+4'    

По информации источника, самым молодым по этому показателю является бывший форвард московского «Динамо» Александр Кокорин, отличившийся забитым мячом в 18 лет и 44 дня в 2009 году. Тогда бело-голубые обыграли «Спартак» со счётом 2:0. Отметим, на момент гола Пестрякову было 18 лет и 132 дня.

Третью строчку в данном рейтинге занимает экс-нападающий «Зенита» Александр Кержаков, забивший красно-белым в матче 2001 года в возрасте 18 лет и 215 дней. Кроме того, также ещё два футболиста отмечались голом в ворота «Спартака», когда им ещё не исполнилось 19 лет. Это Иван Обляков («Уфа», 2017) — 18 лет и 278 дней и Артур Тлисов («Черноморец», 2001) — 18 лет и 281 день.

Материалы по теме
«Взял и прибил команду». Ловчев — об удалении в матче «Локомотива» с «Пари НН»

Самые результативные легионеры РПЛ:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android